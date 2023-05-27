Мишкич забил третий гол в ворота Митрюшкина в матче «Химки» - «Урал»

Футболисты «Урала» забили третий гол в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».

На 63-й минуте отличился Даниэл Мишкич после точного паса Андрея Егорычева, оформившего в матче ассистентский хет-трик. Счет в матче 3:0 в пользу «Урала». Ранее дублем отметился Александр Юшин (24, 40 минута).

«Химки» принимают «Урал» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. За два тура до конца чемпионата «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Подмосковная команда потеряла возможность сохранить прописку в РПЛ.