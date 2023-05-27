Кухарчук и Воробьев выйдут в стартовых составах на матч «Торпедо» - «Оренбург»

«Торпедо» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги, который начнется в «Лужниках» в 16:30 часов по московскому времени.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шляков, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Усанов, Орехов, Енин, Чурич, Рейна.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Печенин, Титков, Оганесян, Ковалёв, Марин, Флорентин, Воробьёв.

В первом круге «Оренбург» дома обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нападающий Дмитрий Воробьёв.

После 28 туров «Оренбург» завоевал 40 очков и занимает 8-е место в чемпионате России. «Торпедо» с 13 очками замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, оформив вылет из нее.

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.