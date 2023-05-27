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Дубль Юшина помог «Уралу» разгромить «Химки» в матче 29-го тура РПЛ

«Урал» гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.
Дубль Юшина помог «Уралу» разгромить «Химки» в матче 29-го тура РПЛ
27 мая 2023 15:51
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Урала» победили «Химки» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Арена Химки» завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Александр Юшин (24-я и 41-я минута), гол на счету Даниэля Мишкича (63). Ассистентский хет-трик оформил Андрей Егорычев.

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, гарантировав себе место в премьер-лиге на следующий сезон. Клуб не опустится ниже 12-го места и не примет участия в стыковых матчах с командами Первой лиги.

«Химки» с 18 очками занимают 15-е место, потеряв потеряла возможность сохранить прописку в РПЛ.

В заключительном туре чемпионата России 3 июня «Химки» сыграют в Нижнем Новгороде с «Пари НН», а «Урал» примет «Сочи».

Российская премьер-лига. 29-й тур

«Химки» - «Урал» - 0:3 (0:2)

Голы: Юшин (24, 41), Мишкич (63).

источник: «Советский спорт»
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