Киммих и Мазрауи выйдут в стартовом составе «Баварии» на матч с «Кельном»

«Кельн» и мюнхенская «Бавария» объявили стартовые составы на матч 34-го тура Бундеслиги, который пройдет в Кельне.

«Кельн»: Швебе, Шмиц, Хюберс, Хабот, Хектор, Скири, Мартель, Любичич, Майна, Кайнц, Зельке.

Бавария: Зоммер, Юпамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Зане, Коман, Мюллер, Гравенберх, Мазрауи.

В этом матче определится чемпион Германии по футболу этого года. Если «Бавария» победит «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб, идущий в настоящее время на втором месте, станет чемпионом. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии» и оставит «Баварию» без трофеев в этом сезоне.