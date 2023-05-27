«Торпедо» продлило контракт с Лебеденко

«Торпедо» объявило о продлении соглашения с форвардом Игорем Лебеденко.

Как сообщает пресс-служба автозаводцев, новый контракт с 40-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. «Торпедо» проведет его в Первой лиге, вылетев досрочно из РПЛ.

В текущем сезоне Игорь провел 27 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение истекало в июне.

Добавим, что «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав лишь 13 очков.