ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торпедо» продлило контракт с Лебеденко

Футболист является воспитанником клуба.
27 мая 2023 16:21
автор: Александр Поволоцкий

«Торпедо» объявило о продлении соглашения с форвардом Игорем Лебеденко.

Как сообщает пресс-служба автозаводцев, новый контракт с 40-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. «Торпедо» проведет его в Первой лиге, вылетев досрочно из РПЛ.

В текущем сезоне Игорь провел 27 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение истекало в июне.

Добавим, что «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав лишь 13 очков.

источник: ФК «Торпедо»
Александр Руденко подтвердил переговоры с «Оренбургом»
Игрок может покинуть «Химки» этим летом.
27.05.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Авангард» выбыл из борьбы за Грицюка, которому предложили лучший контракт
Нападающий получит 90 млн рублей.
27.05.2023 16:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Рубин» не планирует награждать Слуцкого медалью Первой лиги
Казанцы гарантировали себе как минимум второе место в Первой лиге.
27.05.2023 16:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торпедо» продлило контракт с Лебеденко
Футболист является воспитанником клуба.
27.05.2023 16:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Киммих и Мазрауи выйдут в стартовом составе «Баварии» на матч с «Кельном»
В этом матче решится судьба чемпионского титула Германии.
27.05.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Юшина помог «Уралу» разгромить «Химки» в матче 29-го тура РПЛ
Дубль Юшина помог «Уралу» разгромить «Химки» в матче 29-го тура РПЛ
«Урал» гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон.
27.05.2023 15:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Боруссия» из Дортмунда и «Майнц» объявили стартовые составы на матч заключительного тура Бундеслиги
«Боруссия» из Дортмунда и «Майнц» объявили стартовые составы на матч заключительного тура Бундеслиги
В этом матче может решится судьба золотых медалей чемпионата.
27.05.2023 15:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кухарчук и Воробьев выйдут в стартовых составах на матч «Торпедо» - «Оренбург»
Матч состоится в «Лужниках».
27.05.2023 15:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мишкич забил третий гол в ворота Митрюшкина в матче «Химки» - «Урал»
На счету Егорычева ассистентский хет-трик.
27.05.2023 15:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика