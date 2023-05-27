«Рубин» не планирует награждать Слуцкого медалью Первой лиги

Казанский «Рубин» не собирается включать бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого в список тех, кто получит медали Первой лиги, сообщает Telegram-канал Инсайдлар.

Как сообщает источник, «Рубин» ещё не приступал к формированию списка из 40 награждаемых, однако не намерен награждать Слуцкого из-за того, что именно под его руководством в прошлом сезоне команда вылетела из Российской Премьер-лиги.

Слуцкий обещал вывести «Рубин» в РПЛ, однако покинул клуб осенью прошлого года. В Первой лиге «Рубин» отыграл 19 туров под руководством специалиста в нынешнем сезоне.