Александр Руденко подтвердил переговоры с «Оренбургом»

Нападающий футбольного клуба «Химки» Александр Руденко подтвердил, что ведет переговоры о переходе в «Оренбург».
Ранее сообщалось, что «Оренбург» проявляет интерес к форварду подмосковной команды.
«Слышал ли я об интересе «Оренбурга»? Да, ведутся переговоры», - приводит слова Руденко «РБ Спорт».
Руденко выступает в составе «Химок» с 2022 года. Ранее он играл в московском «Спартаке».
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в Российской Премьер-Лиге в составе «Химок», в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с «Химками» действует до 30 июня 2024 года.
источник: bookmakersrating.ru