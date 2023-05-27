Александр Руденко подтвердил переговоры с «Оренбургом»

Нападающий футбольного клуба «Химки» Александр Руденко подтвердил, что ведет переговоры о переходе в «Оренбург».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» проявляет интерес к форварду подмосковной команды.

«Слышал ли я об интересе «Оренбурга»? Да, ведутся переговоры», - приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Руденко выступает в составе «Химок» с 2022 года. Ранее он играл в московском «Спартаке».

В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в Российской Премьер-Лиге в составе «Химок», в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Химками» действует до 30 июня 2024 года.