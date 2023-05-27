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«Боруссия» не забила пенальти в ворота «Майнца», упустив возможность сравнять счет

«Бавария» продолжает виртуально лидировать в чемпионате.
27 мая 2023 16:53
автор: Александр Кожевников

В эти минуты в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» проходит матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимает «Майнц».

На 19-й минуте встречи, уступая со счетом 0:1, «Боруссия» упустила превосходную возможность сравнять счет - судья назначил пенальти в ворота «Манйца», однако Себастьян Халлер не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

После 33 туров «Боруссия» на два очка опережала в борьбе за золотые медали первенства Германии мюнхенскую «Баварию».

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыгрывает «Кельн» со счетом 1:0.

Таким образом, в настоящий момент «Бавария» вирутально становится чемпионом Германии - в случае, если матчи закончатся так, мюнхенцы опередят «Боруссию» на одно очко.

источник: «Советский спорт»
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