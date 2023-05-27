«Боруссия» - «Майнц»: гости удвоили преимущество в счете

В эти минуты в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» проходит матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимает «Майнц».

На 24-й минуте встречи «Майнц» удвоил преимущество в счете - отличился Карим Онисиво.

После 33 туров «Боруссия» на два очка опережала в борьбе за золотые медали первенства Германии мюнхенскую «Баварию».

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыгрывает «Кельн» со счетом 1:0. Автором гола стал Кингсли Коман.

Таким образом, в настоящий момент «Бавария» виртуально становится чемпионом Германии - в случае, если матчи закончатся так, мюнхенцы опередят «Боруссию» на одно очко.