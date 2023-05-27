Дортмундская «Боруссия» проигрывает «Манйцу» после первого тайма

В эти минуты в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» проходит матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимает «Майнц».

По итогам первого тайма «Боруссия» уступает со счетом 0:2.

На 15-й минуте встречи в матче был открыт счет - точным ударом Андреас Ханчсе Ольсен вывел «Майнц» вперед. На 24-й минуте встречи «Майнц» удвоил преимущество в счете - отличился Карим Онисиво.

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыгрывает «Кельн» со счетом 2:0.

Таким образом, в настоящий момент «Бавария» виртуально становится чемпионом Германии - в случае, если матчи закончатся так, мюнхенцы опередят «Боруссию» на одно очко.