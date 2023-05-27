Франко Камоцци назвал Промеса лучшим футболистом в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци назвал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса лучшим футболистом в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Для меня Промес лучший футболист в этом сезоне», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне футболист из Нидерландов принял участие в 35 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах, забив в них 25 голов и десять раз ассистировав партнерам.

Промес вернулся в «Спартак» зимой 2021 года.