«Краснодар» - ЦСКА: Роша выйдет в стартовом составе армейцев на матч РПЛ

Тренерские штабы ЦСКА и «Краснодара» назвали стартовые составы команд на гостевой матч 29-го тура чемпионата России.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Литвинов, Арутюнян, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Олусегун, Ионов, Мозес.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Напомним, что за два тура до конца чемпионата России ЦСКА располагается на втором месте, имея в своем активе 54 очка. В оставшихся играх подопечным Владимира Федотова предстоит сыграть против «Краснодара» (27 мая) и «Ростова» (3 июня).