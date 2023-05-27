ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Краснодар» - ЦСКА: Роша выйдет в стартовом составе армейцев на матч РПЛ

Московский клуб претендует на медали чемпионата.
27 мая 2023 17:48
автор: Александр Поволоцкий

Тренерские штабы ЦСКА и «Краснодара» назвали стартовые составы команд на гостевой матч 29-го тура чемпионата России.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Литвинов, Арутюнян, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Олусегун, Ионов, Мозес.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Напомним, что за два тура до конца чемпионата России ЦСКА располагается на втором месте, имея в своем активе 54 очка. В оставшихся играх подопечным Владимира Федотова предстоит сыграть против «Краснодара» (27 мая) и «Ростова» (3 июня).

источник: «Советский спорт»
«Кельн» сравнял счет в матче с «Баварией», мюнхенский клуб пока на втором месте в чемпионате
Команда Томаса Тухеля может упустить титул.
27.05.2023 18:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Краснодар» - ЦСКА: Роша выйдет в стартовом составе армейцев на матч РПЛ
Московский клуб претендует на медали чемпионата.
27.05.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игонин высказался о возможном включении Дзюбы и Быстрова в зал славы «Зенита»
Алексей считает, что это будет заслуженно.
27.05.2023 17:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Франко Камоцци назвал Промеса лучшим футболистом в нынешнем сезоне РПЛ
Экс-советник Федуна высоко оценил игру Промеса.
27.05.2023 17:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торпедо» и «Оренбург» играют вничью после первого тайма
Команды обменялись голами.
27.05.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дортмундская «Боруссия» проигрывает «Майнцу» после первого тайма
Дортмундская «Боруссия» проигрывает «Майнцу» после первого тайма
«Бавария» идет к титулу.
27.05.2023 17:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» выигрывает после первого тайма у «Кельна» и близка к чемпионскому титулу
«Бавария» выигрывает после первого тайма у «Кельна» и близка к чемпионскому титулу
Мюнхенский клуб может в 33-й раз стать победителем национального первенства.
27.05.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Боруссия» - «Майнц»: гости удвоили преимущество в счете
«Боруссия» - «Майнц»: гости удвоили преимущество в счете
«Бавария» все ближе к титулу.
27.05.2023 16:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Коман вывел «Баварию» вперед в матче с «Кельном»
Сегодня станет известен чемпион Бундеслиги.
27.05.2023 16:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика