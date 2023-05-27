Игонин высказался о возможном включении Дзюбы и Быстрова в зал славы «Зенита»

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о возможном включении российского нападающего Артема Дзюбы и экс-полузащитника Владимира Быстрова в зал славы «Зенита».

«Они же чемпионы! Там сказано, что включаются футболисты, которые внесли вклад в чемпионство. Они же являются чемпионами. Тут нужно дождаться конкретики по критериям включения. Сейчас мы не знаем толком ничего», — приводит «Спорт День за Днем» слова Игонина.

На счету Быстрова 197 матчей в составе «Зенита», Дзюба провел за санкт-петербургскую команду 249 матчей.