«Бавария» обыграла «Кельн» и в 33-й раз выиграла чемпионат Германии

«Бавария» обыграла «Кельн» в заключительном туре Бундеслиги и стала победительницей чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» отличились Кингсли Коман (8-я минута) и Джамал Мусиала (89-я). У хозяев единственный гол забил Деян Любичич (80-я, с пенальти).

Отметим, что в параллельной встрече дортмундская «Боруссия» сыграла вничью дома с «Майнцем» (2:2) и позволила мюнхенскому клубу выиграть чемпионат.

У обеих команд по 71 очку, но «Бавария» заняла первую строчку по дополнительным показателям.