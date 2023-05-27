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«Оренбург» победил «Торпедо», забив два гола с пенальти

Матч 29-го тура РПЛ прошел в Москве.
«Оренбург» победил «Торпедо», забив два гола с пенальти
27 мая 2023 18:27
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автор фото: ФК "Оренбург"

«Оренбург» в гостевом матче 29-го тура РПЛ победил «Торпедо» со счетом 3:1.

За приезжую команду по пенальти забили Дмитрий Воробьев (42-я минута) и Джимми Марин (50), третий мяч на счету Данила Кпустянского.

У москвичей забил Марио Чурич (45). Добавим, что «Торпедо» с 75-й минуте было в меньшинстве после того, как две желтые карточки получил Артем Самсонов.

«Оренбург» занимает 8-е место (43 очка), «Торпедо» последнее (13).

В заключительном туре «Оренбург» примет «Динамо», а «Торпедо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Все матчи пройдут 3 июня и начнутся в одно время.

РПЛ

29-й тур

«Торпедо» (Москва) - «Орунбург» (Оренбург) - 1:3 (1:1)

Голы: Чурич, 45 - Воробьев, 42 (пен.); Марин, 50 (пен.): Капустянский, 87

«Торпедо»: Бабурин, Юзепчук, Кожемякин, Енин, Самсонов, Орехов, Usanov (Рязанцев, 73), Кухарчук (Караев, 72).

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов (Эктов, 84), Сиваков, Хотулев, Печенин, Титков (Капленко, 77), Флорентин, Ковалев (Обухов, 77), Марин, Оганесян (Капустянский, 83), Воробьев (Аюпов, 83).

Предупреждения: Шляков (50), Самсонов (64), Чурич (72).

Удаление: Самсонов (75).

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