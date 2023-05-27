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«Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» и упустила титул Бундеслиги сезона-2022/2023

«Бавария» выиграла трофей.
«Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» и упустила титул Бундеслиги сезона-2022/2023
27 мая 2023 18:29
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимала «Майнц». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 15-й минуте встречи в матче был открыт счет - точным ударом Андреас Ханчсе Ольсен вывел «Майнц» вперед. На 24-й минуте встречи «Майнц» удвоил преимущество в счете - отличился Карим Онисиво.

На 69-й минуте встречи «Боруссии» удалось сократить отставание в счете - гол на свой счет записал Джованни Рейна. На последней минуте компенсированного времени Никлас Зюле смог сравнять счет, однако этого оказалось недостаточно для дортмундцев, чтобы выиграть титул в нынешнем сезоне.

В параллельном матче «Бавария» оказалась сильнее «Кельна» со счетом 2:1. Таким образом, «Боруссия» упустила в последнем туре титул чемпионов Германии сезона-2022/2023.

источник: «Советский спорт»
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