«Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» и упустила титул Бундеслиги сезона-2022/2023

В Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» принимала «Майнц». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 15-й минуте встречи в матче был открыт счет - точным ударом Андреас Ханчсе Ольсен вывел «Майнц» вперед. На 24-й минуте встречи «Майнц» удвоил преимущество в счете - отличился Карим Онисиво.

На 69-й минуте встречи «Боруссии» удалось сократить отставание в счете - гол на свой счет записал Джованни Рейна. На последней минуте компенсированного времени Никлас Зюле смог сравнять счет, однако этого оказалось недостаточно для дортмундцев, чтобы выиграть титул в нынешнем сезоне.

В параллельном матче «Бавария» оказалась сильнее «Кельна» со счетом 2:1. Таким образом, «Боруссия» упустила в последнем туре титул чемпионов Германии сезона-2022/2023.