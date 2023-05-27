«Родина» одержала минимальную победу над «Волгой» в матче Первой лиги

В Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина» завершился матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Волга» принимала «Родину».

Встреча завершилась минимальной победой «Родины». Единственный гол в матче был забит уже на первой минуте встречи - отличился нападающий «Родины» Иван Тимошенко.

Таким образом, «Родина» с 52 очками сохраняет за собой пятую позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Волга» с 29 очками находится на 17-й позиции.

Чемпионат России. Первая лига

33-й тур

«Волга» - «Родина» - 0:1 (0:1)

Гол: Тимошенко, 1.