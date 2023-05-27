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«Енисей» одержал победу над «Кубанью» в матче Первой лиги

Красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице.
27 мая 2023 19:00
автор: Александр Кожевников

В Краснодаре на стадионе «Кубань» завершился матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Кубань» принимала «Енисей».

Встреча завершилась победой «Енисея» со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит на 84-й минуте встречи. Победу красноярскому клуб принес точный удар Никиты Глушкова. На 96-й минуте встречи точку в матче поставил Егор Иванов.

Таким образом, «Енисей» с 53 очками сохраняет за собой четвертую позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» с 34 очками находится на границе зоны вылета - на 14-й позиции.

Чемпионат России. Первая лига

33-й тур

«Кубань» - «Енисей» - 0:2 (0:0)

Голы: Глушков, 84, Иванов, 90+6.

источник: «Советский спорт»
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