«Бавария», «Боруссия», «Лейпциг» и «Унион» вышли в Лигу чемпионов

Подошел к концу очередной сезон Бундеслиги по его итогу чемпионом Германии в 11-й раз подряд стала «Бавария», обошедшая дортмундскую «Боруссию» по разнице забитых и пропущенных мячей (у обоих клубов по 71 очко).

Помимо них в Лигу чемпионов пробились «Лейпциг» (66) и «Унион» (62).

В Лиге Европе сыграет «Фрайбург» (59), второе место от Германии в данном турнире отойдет либо «Байеру» (50) либо «Айнтрахту», если команда из Франкфурта победит «Лейпциг» в финале Кубка Германии.

В Лиге конференций сыграют «Байер» или «Айнтрахт», если он не завоюет кубок.

Во вторую Бундеслигу вылетели «Шальке» (31) и «Герта» (29). А в переходных матчах сыграет «Штутгарт» (31).