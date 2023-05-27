Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на чемпионский титул

«Бавария» рассталась с двумя топ-менеджерами клуба после завершения сезона в Бундеслиге.

Напомним, что сегодня мюнхенский клуб в 33-й раз стал чемпионом Германии, обыграв на выезде «Кельн» со счетом 2:1.

Как сообщает Bild, своих должностей лишились председатель правления «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Официально об этом объявят позднее.

Отмечается, что Кана заменит Ян-Кристиан Дризен, занимавший до этого должность финансового директора клуба. Кто придет на место Салихамиджича, пока не известно.