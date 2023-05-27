«Родина» и «Енисей» вышли в стыковые матчи с командами РПЛ

По итогам 33-го тура Первой лиги определились участники стыковых матчей с командами Российской Премьер-лиги.

В стыковых матчах сыграют красноярский «Енисей» и столичная «Родина».

«Енисей» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Первой лиги, а «Родина» - на пятой, однако «Алания» из Владикавказа не смогла получить лицензию РФС-1, позволяющую выступать в Российской Премьер-лиге, из-за чего потенциальная путевка в стыковые матчи перешла к пятой команде по итогам чемпионата.

При этом «Родина» опережает ближайших преследователей на три очка - ими являются «Шинник» и махачкалинское «Динамо», однако у «Динамо», как и у «Алании», возникли проблемы с получением лицензии РФС-1, команда отказалась от попыток ее получения. Что касается «Шинника», то клуб из Ярославля гарантированно уступит «Родине» под дополнительным показателям.