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Валерий Непомнящий считает «Ростов» прорывом сезона

«Ростов» занимает четвертое место в РПЛ.
27 мая 2023 19:44
автор: Александр Кожевников

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что считает «Ростов» главным прорывом сезона.

«Прорывом сезона был «Ростов», но сейчас немножко просел. Причина очевидна. Состав «Ростова» интересен тем, что там сплошные россияне. К тому же молодые и собранные с мира по нитке. Кто-то в аренде из одного клуба, другого. Виден недостаток опыта сохранения собственного потенциала на протяжении всего чемпионата. Просели, потому что молодые ребята психологически не выдерживают напряжения, когда в каждой игре надо выкладываться на 100% и более. А так они меня очень сильно порадовали», - приводит слова Непомнящего «Спорт день за днем».

«Ростов» после 28 туров Российской Премьер-лиги занимает четвертую позицию в турнирной таблице. Главным тренером ростовчан является Валерий Карпин.

источник: «Спорт день за днем»
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