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«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» и стал чемпионом Первой лиги сезона-2022/2023

Казанцы выиграли титул за тур до конца сезона.
27 мая 2023 19:56
автор: Александр Кожевников

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» завершился матч 33-го тура, в котором местный «Рубин» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 41-й минуте встречи - отличился Джоэль Фамейе. На 53-й минуте встречи Фамейе удвоил преимущество казанцев в счете, оформив дубль.

Благодаря этой победе «Рубин» набрал 68 очков и обеспечил себе чемпионский титул в Первой лиге за один тур до конца первенства.

Первая лига

33-й тур

«Рубин» - «Динамо» Махачкала - 2:0 (1:0)

Голы: Джоэль Фамейе, 41, 53.

источник: «Советский спорт»
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