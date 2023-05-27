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«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в 29-м туре РПЛ

Питерцы пропустили уже на первой минуте.
27 мая 2023 20:57
автор: Александр Шульгин

В матче 29-го тура РПЛ питерский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева забили уже на первой минуте - отличился Артур Юсупов. Гости восстановили равновесие через пять минут после перерыва стараниями Густаво Мантуана.

«Зенит» набрал 67 очков. Напомним, сине-бело-голубые досрочно завоевали чемпионский титул.

Южане с 38 очками остались десятыми.

В заключительном туре «Зенит» 3 июня сыграет с воронежским «Факелом», а «Сочи» в этот же день отправится в гости к екатеринбургскому «Уралу».

РПЛ
29-й тур
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:1 (1:0)
Голы: Юсупов, 1 - Мантуан, 50.

источник: «Советский спорт»
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