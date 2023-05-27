«Фиорентина» на последних минутах вырвала победу у «Ромы» и лишила Моуринью Лиги чемпионов

В матче 37-го тура «Фиорентина» на своем поле обыграла «Рому».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лука Йович и Жонатан Иконе.
Гости отметились результативным ударом Стефана Эль-Шаарави.
«Фиорентина» набрала 53 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице.
«Рома» с 60 очками осталась на шестой строчке и лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат Италии, однако подопечные Жозе Моуринью еще могут туда попасть, победив в Лиге Европы.
Серия А
37-й тур
«Фиорентина» (Флоренция) - «Рома» - 2:1 (0:1)
Гол: Йович, 85; Иконе, 88 - Эль-Шаарави, 12.
источник: «Советский спорт»