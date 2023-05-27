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Сборная Германии вышла в финал чемпионата мира по хоккею, где сыграет с Канадой

Встреча завершилась победой немцев в овертайме.
27 мая 2023 20:53
автор: Александр Кожевников

В Тампере (Финляндия) завершился полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США встречалась с национальной командой Германии.

Матч завершился победой немцев в овертайме со счетом 4:3.

Счет в матче был открыт на второй минуте встречи - отличился Алекс Так. На четвертой минуте американцы удвоили преимущество в счете усилиями Гримальди.

На 13-й минуте встречи Фредерик Тиффельс сократил отставание в счете, а до конца первого периода Максимилиан Шубер сравнял счет.

Майки Эйссимонт, забросивший шайбу в ворота американцев на 29-й минуте, вновь вывел США вперед. На 59-й минуте Марцель Небельс сравнял счет, переведя встречу в овертайм. В овертайме на 68-й минуте встречи Тиффельс оформил дубль и принес сборной Германии победу.

В финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с командой Канады.

Чемпионат мира

1/2 финала

США - Германия - 3:4 (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Так (О'Коннор, Гримальди) - 01:11.

2:0 - Гримальди (Так) - 03:56.

2:1 - Тиффельс (Фишбух, Кагун) - 12:22 (5х4).

2:2 - Шубер (Штурм, Петерка) - 16:03.

3:2 - Эйссимонт (О'Коннор, Гарланд) - 28:47.

3:3 - Небельс (Кагун, Гаванке) - 58:37.

3:3 - Тиффельс (Кагун, Мюллер) - 67:32.

источник: «Советский спорт»
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