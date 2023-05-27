«Акрон» обыграл «Велес» в матче Первой лиги

В Домодедово завершился матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Велес» принимал «Акрон». Встреча завершилась победой тольяттинской команды со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте встречи - Джамал Дибиргаджиев реализовал пенальти, выведя «Велес» вперед.

На 69-й минуте встреч Никита Салтыков сравнял счет, а на 74-й минуте Андрес Понсе вывел «Акрон» вперед. Этот гол и стал победным в матче.

«Акрон» после 33 туров Первой лиги располагается на 11-й позиции, набрав 43 очка.

«Велес» 33 очками находится в зоне вылета, на 15-й строчке турнирной таблицы.