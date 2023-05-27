Канчельскис назвал трех лучших форвардов текущего сезона РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал трех лучших нападающих текущего сезона РПЛ.

Напомним, что турнир завершится 3 июня.

«В этом году отлично себя показал Малком. Это вообще лучший футболист в РПЛ на данный момент по всем показателям. Дальше я бы выделил Промеса, который тащит «Спартак». Без него команда бы совсем рассыпалась. И хотелось бы обратить внимание на Тюкавина, который прогрессирует и может в будущем стать очень хорошим игроком. За ним точно есть будущее», — цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

Отметим, что Малком в этом сезоне провел 27 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал девять результативных пасов. Форвард «Зенита» - лучший бомбардир сезона.