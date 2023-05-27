Федоров считает, что «Рубин» наградит Слуцкого медалью после выхода в РПЛ

Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров считает, что казанский клуб все же наградит Леонида Слуцкого золотыми медалями за победу клуба в Первой лиге.

«Не просто должны, а я думаю, наградят. Все-таки так было во всех командах, согласно регламенту. Он не один год проработал в команде и оставил какой-то след», - приводит слова Федорова Metaratings.

Слуцкий обещал вывести «Рубин» в РПЛ, однако покинул клуб осенью прошлого года. В Первой лиге «Рубин» отыграл 19 туров под руководством специалиста в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Рубин» ещё не приступал к формированию списка из 40 награждаемых, однако не намерен награждать Слуцкого из-за того, что именно под его руководством в прошлом сезоне команда вылетела из Российской Премьер-лиги.