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Федоров считает, что «Рубин» наградит Слуцкого медалью после выхода в РПЛ

Ранее «Рубин» стал чемпионом Первой лиги за тур до конца первенства.
27 мая 2023 21:47
автор: Александр Кожевников

Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров считает, что казанский клуб все же наградит Леонида Слуцкого золотыми медалями за победу клуба в Первой лиге.

«Не просто должны, а я думаю, наградят. Все-таки так было во всех командах, согласно регламенту. Он не один год проработал в команде и оставил какой-то след», - приводит слова Федорова Metaratings.

Слуцкий обещал вывести «Рубин» в РПЛ, однако покинул клуб осенью прошлого года. В Первой лиге «Рубин» отыграл 19 туров под руководством специалиста в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Рубин» ещё не приступал к формированию списка из 40 награждаемых, однако не намерен награждать Слуцкого из-за того, что именно под его руководством в прошлом сезоне команда вылетела из Российской Премьер-лиги.

источник: Metaratings.ru
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