Президент «Рубина» рассказал об усилении команды под РПЛ

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин рассказал о том, как клуб планирует усилиться перед выступлением в РПЛ.

«Понятно, что игры РПЛ - это совсем другой уровень. Безусловно, мы будем усиливать действующий состав. У нас состав играющий, дееспособный, но для Премьер-лиги требуется усиление.

Мы к этому шли, упорно тренировались. Думаю, что команда во главе с тренерским штабом, руководством сделала свое дело, которое ждали болельщики. Я, конечно, доволен работой Рахимова, у нас семь побед подряд», - приводит слова Сафиуллина РИА Новости.

Напомним, в матче 33-го тура Первой лиги «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» и гарантировал себе первую строчку в турнирной таблице. Вторым счастливчиком стала калининградская «Балтика».

Еще две команды определятся по итогам стыковых матчей, в которых 13-й и 14-й клуб РПЛ (на данный момент - «Факел» и «Пари НН») сыграют с третьим и четвертым коллективами Первой лиги (»Алания» и «Енисей», однако владикавказцы не смогут сыграть в РПЛ из-за несоответствия домашней арены требованиям лиги, ее заменит «Родина»).