Португальская «Бенфика» одержала победу в матче 34-го тура чемпионата Португалии с «Санта-Кларой». Встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе, «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португали. В параллельном матче «Порту» с тем же счётом обыграл «Виторию Гимарайнш». По итогам сезона «Бенфика» набрала 87 очков. «Порту» набрал 85 очков.

«Бенфика» стала чемпионом Португалии впервые с сезона-2018/2019. Примечательно, что тот сезон завершился с идентичным результатом - «Бенфика» по итогам чемпионата набрала 87 очков, а «Порту» - 85.