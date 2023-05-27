ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бенфика» стала чемпионом Португалии

Клуб выиграл титул впервые с 2019 года.
27 мая 2023 22:39
автор: Александр Кожевников

Португальская «Бенфика» одержала победу в матче 34-го тура чемпионата Португалии с «Санта-Кларой». Встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе, «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португали. В параллельном матче «Порту» с тем же счётом обыграл «Виторию Гимарайнш». По итогам сезона «Бенфика» набрала 87 очков. «Порту» набрал 85 очков.

«Бенфика» стала чемпионом Португалии впервые с сезона-2018/2019. Примечательно, что тот сезон завершился с идентичным результатом - «Бенфика» по итогам чемпионата набрала 87 очков, а «Порту» - 85.

источник: «Советский спорт»
«Бенфика» стала чемпионом Португалии
Клуб выиграл титул впервые с 2019 года.
27.05.2023 22:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Полузащитник «Лутона» стал первым игроком, проделавшим путь до АПЛ с 5-го дивизиона с одной командой
«Лутон» оформил путевку в АПЛ.
27.05.2023 22:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент «Рубина» рассказал об усилении команды под РПЛ
Президент «Рубина» рассказал об усилении команды под РПЛ
Казанцы вернулись в элитный дивизион спустя год.
27.05.2023 22:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Два гола Родриго принесли «Реалу» победу над «Севильей» в выездном матче
Подопечным Хосе Луиса Мендилибара предстоит играть в финале еврокубка.
27.05.2023 22:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федоров считает, что «Рубин» наградит Слуцкого медалью после выхода в РПЛ
Ранее «Рубин» стал чемпионом Первой лиги за тур до конца первенства.
27.05.2023 21:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Канчельскис назвал трех лучших форвардов текущего сезона РПЛ
Чемпион досрочно стал «Зенит».
27.05.2023 21:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Акрон» обыграл «Велес» в матче Первой лиги
Встреча завершилась со счетом 2:1.
27.05.2023 21:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Фиорентина» на последних минутах вырвала победу у «Ромы» и лишила Моуринью Лиги чемпионов
Римляне не смогут подняться выше пятого места.
27.05.2023 20:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в 29-м туре РПЛ
Питерцы пропустили уже на первой минуте.
27.05.2023 20:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика