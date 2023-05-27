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Мостовой объяснил, почему у «Спартака» возникнут трудности в матче с «Пари НН»

Красно-белые ведут борьбу за серебряные медали.
27 мая 2023 22:54
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» на своем поле примет «Пари НН».

«У «Спартака» однозначно будут трудности в матче с «Пари НН». Если смотреть предыдущие встречи, то во всех были трудности. Три-четыре тура не могли выиграть, потом с горем пополам была ничья, потом выиграли. Трудности и должны быть - против «Спартака» будет соперник, который борется за свои позиции», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка. В случае победы над соперником красно-белые обойдут армейцев. в борьбе за серебро.

Волжане с 26 очками расположились на 14-й позиции, однако теоретически еще могут избежать попадания в стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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