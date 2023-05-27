Эдин Терзич: «Боруссия» была в 90 минутах от титула, теперь - в 34 турах

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался после упущенной победы в чемпионате Германии.

«Очень сложно подобрать верные слова. Мы чувствуем себя полностью опустошенными, потому что понимаем, что у нас был хороший шанс. Эта энергия была на стадионе, она была в городе. Мы очень сильно хотели стать чемпионами. Мы были очень близки, не хватило одного гола в нашем матче, не хватило одного гола и в другом матче.

Перед матчем мы понимали, что мы в 90 минутах от титула. Мы были готовы к игре. Мы старались и отдали все силы. Жаль, этого не хватило. Перед матчем мы были в 90 минутах от титула. Теперь - в 34 турах. Завтра начнем работать снова», - приводит слова Терзича ESPN.