«Интер» обыграл «Аталанту» и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

В матче 37-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле нанес поражение «Аталанте».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых Ромело Лукаку, Николо Барелла и Лаутаро Мартинес.

Гости ответили точными ударами экс-спартаковца Марио Пашалича и Луиса Муриэля.

Таким образом, миланцы набрали 69 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Бергамаски с 61 очком остались пятыми.

Серия А

37-й тур

«Интер» (Милан) - «Аталанта» (Бергамо) - 3:2 (2:1)

Голы: Лукаку, 1; Барелла, 3; Мартинес, 77 - Пашалич, 36; Муриэль, 90.