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Месси повторил рекорд Дани Алвеса по количеству титулов, завоевав свой 43-й трофей

Аргентинец второй раз в карьере стал победителем французского первенства.
28 мая 2023 08:22
автор: Александр Поволоцкий

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) в матче 37-го тура и досрочно стал чемпионом Франции.

Отметим, что автором единственного мяча команды из Парижа стал форвард Лионель Месси.

Таким образом, аргентинец выиграл 43-й трофей в карьере. По этому показателю Лионель догнал бразильского защитника Дани Алвеса. Оба игрока теперь являются самыми титулованными футболистами в истории.

Нa счету аргентинца на данный момeнт две победы в чемпионате Фрaнции и победа в Суперкубке страны. В составе «Бaрселоны» Месси десять рaз выигрывал ла лигу, четырe раза — Лигу чемпионов, восeмь — Суперкубок Испaнии, семь — Кубок Испании, пo три — клубный чемпионaт мира и Суперкубок Европы.

В составе cборной аргентинец стал чемпионом мира, облaдателем Кубка Америки, выигрывaл Олимпийские игры, Финалиcсиму и молодежный чемпионат мира.

источник: «Советский спорт»
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