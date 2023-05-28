Салихамиджич высказался о своем увольнении из «Баварии»

Бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о своем увольнении из мюнхенского клуба.

«Конечно, я хотел бы продолжить. Я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с командой. Это действительно отличный коллектив. Я горжусь ребятами и я должен об этом сказать. Возможно, сегодня у меня эмоции и непростая ситуация. Тем не менее, я желаю всем удачи, я желаю всем успехов.

Я хотел бы поблагодарить команду за это путешествие. Я эмоционален, когда дело касается «Баварии», у меня было много сложных ситуаций, но и хороших тоже. Я благодарен за последние шесть лет», - приводит слова Салихамиджича Bayern&Germany.