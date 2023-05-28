Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал уход из «Аль-Айна»

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал свой уход с поста главного тренера эмиратского «Аль-Айна».

«Спасибо всем в «Аль-Айне» за эти два сезона работы. Мы пережили вместе замечательные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом — администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих двух лет, которые мы провели вместе.

Я желаю всем в «Аль-Айне» всего наилучшего и много успехов в будущем!», - написал Ребров в социальных сетях.

Ребров руководил командой с июня 2021 года. В прошлом сезоне «Аль-Айн» выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.

Ожидается, что Ребров должен возглавить сборную Украины.