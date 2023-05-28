Президент «Торпедо» опроверг информацию о запрете на трансферы из-за долгов клуба

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин опроверг слухи о запрете на регистрацию новых игроков.

«У руководства «Торпедо» нет официальных бумаг о запрете на покупку новых игроков. У «Торпедо» нет никаких проблем с финансированием. Мы на постоянной связи с РФС, а если у них будут вопросы, то мы сможем на всё ответить», - приводит слова Савина «Чемпионат».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав всего 13 очков в 29 встречах.

Следующий сезон столичный клуб проведет в Первой лиге.