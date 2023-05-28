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Андрей Талалаев - о матче с «Уралом»: хорошо, что пять-семь не пропустили

Встреча завершилась победой «Урала» со счетом 3:0.
28 мая 2023 09:35
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных в матче 29-го тура РПЛ с «Уралом».

«Урал» с победой. Хорошая игра соперника, им игра была нужнее — это было видно на поле. Те игроки, которым давали шанс, воспользовались им по-разному. Мне понравилось, как команда действовала до пропущенного гола. После пропущенного мяча не совсем то, что хотелось бы.

Уровень соперника определяет очень многое. Есть команды, с которыми ты можешь позволять себе ошибки в переходных фазах — тебя не ловят, первая ошибка не заканчивается голом. А есть команды, которые сразу забивают один, а если забивают два, то потом вообще сложнее. Хорошо, что не бросают играть. Хорошо, что пять-семь не получили — это какое-то улучшение за последний период», - приводит слова Талалаева пресс-служба команды.

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, гарантировав себе место в премьер-лиге на следующий сезон. Клуб не опустится ниже 12-го места и не примет участия в стыковых матчах с командами Первой лиги.

«Химки» с 18 очками занимают 15-е место, потеряв потеряла возможность сохранить прописку в РПЛ.

источник: ФК «Химки»
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