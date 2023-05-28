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В «Енисее» поделились эмоциями от выхода команды в стыковые матчи

«Енисей» гарантировал себе участие в «стыках».
28 мая 2023 09:39
автор: Александр Кожевников

Директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался о выходе красноярской команды в стыковые матчи за попадание в Российскую Премьер-Лигу.

«Поздравляю всех, кто болеет за «Енисей»! Настроение хорошее у команды. Все ребята выложились. У нас сильный коллектив. Пацаны — красавцы! Важная победа на выезде.

Играли только на победу, хотя многие говорили, что нас и ничья устроит. Но вся команда себя проявила, выложилась на максимум, показали атакующий футбол и забили хорошие голы! Мы очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков, кто в крае и тех ребят, которые приехали поддержать нашу команду в Краснодар! Спасибо им большое. Вместе мы победим!

При этом уже сейчас думаем, что будет завтра. Понимаем, как использовать наши футбольные ресурсы, чтобы в оптимальной форме подготовиться к стыкам. Все самое интересное только начинается! Step by step!», - приводит слова Ивахова «Чемпионат».

Напомним, после победы над «Кубанью» во вчерашнем матче «Енисей» гарантировал себе четвертую позицию по итогам сезона и попадание в стыковые матчи с командами РПЛ. Клуб ранее получил лицензию РФС-1.

источник: Чемпионат.com
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