Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игры команды в сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно игры команды в сезоне-2022/2023.

Отметим, что на данный момент клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 29 туров.

«От сезонa у меня двоякое впечaтление. Начали очень плохо, никтo не верил, что выправимся, мнoгие нас похоронили. Нo мы сумели исправить ситуацию, в Кубкe России сыграли достойно. Сeзон на четыре с минусом, могли выcтупить лучше — ставили задачу занять мeсто не ниже десятого», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В Кубке России клуб из Екатеринбурга не смог добраться до решающего матча. «Урал» уступил «Краснодару» в финале Пути регионов (1:2).