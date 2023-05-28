Александр Рязанцев: неправда, что на тренировках «Торпедо» нельзя улыбаться

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев опроверг информацию о том, что на тренировках столичной команды нельзя улыбаться.

«На тренировках «Торпедо» нельзя улыбаться? Это слухи и неправда. Я вчера улыбаюсь. Как можете видеть, даже после поражений», - приводит слова Рязнацева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что защитника Юрия Журавлева отстранили от первой команды за улыбку на тренировках.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 13 очков в 29 встречах. В следующем сезоне команда будет выступать в Первой лиге.