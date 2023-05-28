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Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Менеджер также рассказал, как обстоят дела с продлением контракта с ЦСКА.
Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
28 мая 2023 10:22
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автор фото: РИА Новости

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о возможном трансфере в «Зенит».

По словам менеджера, у него нет информации на этот счет. Агент посоветовал журналистам обсудить эти слухи с руководством питерского клуба.

Кроме того, Еремин подчеркнул, что не обсуждал возможный трансфер с боссами «Зенита».

«Переговоры с ЦСКА продолжаются, у меня никаких дедлайнов нет, у клуба – не знаю», – заключил агент, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что 23-летний Дивеев может перейти в команду Сергея Семака по окончании сезона.

Добавим, что его договор с московским клубом истекает летом 2024 года.

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