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«Заслуженно команды получили по одному очку». Хохлов — о матче «Сочи» с «Зенитом»

28 мая 2023 11:08
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался относительно результата матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1.

«Хорошая игра была. Боевая ничья. Счёт отражает соотношение сил на поле. И у нас моменты были хорошие, и «Зенит» мог забить. Заслуженно команды получили по одному очку», – цитирует Хохлова пресс-служба «Сочи».

Добавим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом страны. «Сочи» идет десятым, заработав 38 очков.

источник: ФК «Сочи»
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Встреча состоится в воскресенье, 28 мая.
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