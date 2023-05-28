«Заслуженно команды получили по одному очку». Хохлов — о матче «Сочи» с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался относительно результата матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1.

«Хорошая игра была. Боевая ничья. Счёт отражает соотношение сил на поле. И у нас моменты были хорошие, и «Зенит» мог забить. Заслуженно команды получили по одному очку», – цитирует Хохлова пресс-служба «Сочи».

Добавим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом страны. «Сочи» идет десятым, заработав 38 очков.