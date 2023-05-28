Валерий Кечинов: если «Спартак» выйдет на матч с «Пари НН» с нервным настроем, то возникнут проблемы

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Пари НН» в рамках 29-го тура РПЛ.

Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

«Может показаться, что «Спартак» будет фаворитом в этой игре, потому что играют дома. Победа над ЦСКА точно добавила положительных эмоций. Но в «Нижний Новгород» пришёл новый специалист Сергей Юран, который тоже проповедует атакующий стиль — это очень крепкая команда. Если «Спартак» выйдет с нервным настроем, то могут возникнуть проблемы», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в которых набрал 53 очка. «Пари НН» находится на 14-й строчке, набрав в 28 турах 26 очков.