«Челси» готов побить трансферный рекорд «Реала», подписав Винисиуса

«Челси» рассматривает возможность приобретения форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как сообщает El Nacional, для осуществления трансфера 22-летнего футболиста лондонский клуб готов выложить 150 миллионов евро. Если сделка осуществится, то она станет для «Реала».

Напомним, что за уход Криштиану Роналду в «Ювентус» мадридский клуб заработал около 100 млн.

Добавим, что Винисиус сталкивается в чемпионате Испании с расизмом, поэтому готов покинуть страну.

В текущем сезоне нападающий сыграл 54 матча, в которых забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.