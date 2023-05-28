«Мне наплевать». Энди Коул безразлично высказался о рекорде Холанда в АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил его рекорд по забитым мячам за сезон в чемпионате Англии.

«Как я себя чувствую? Мне наплевать. Я буду честен. Я никоим образом, ни в какой форме не обижаюсь на то, что кто-то бьет рекорды по забитым голам, потому что рекорды существуют, чтобы их бить», - приводит слова экс-футболиста Daily Mail.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ норвежец отличился 36 забитыми мячами в 35 матчах и стал абсолютным рекордсменом по голам за один розыгрыш чемпионата Англии.