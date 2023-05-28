Альварес может покинуть «Манчестер Сити» из-за Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассматривает возможность перехода в другой клуб из-за конкуренции с Эрлингом Холандом.

Как сообщает журналист Флориан Платтенберг, подписать 23-летнего аргентинца готова мюнхенская «Бавария». Альварес понимает, что ему будет сложно вытеснить норвежца из стартового состава «горожан».

Напомним, что Хулиан перебрался в стан английского клуба из «Ривер Плейта». Всего он провел за «МС» 48 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал пять результативных передач.

Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.