Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в России

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо заявил, что за время выступлений в РПЛ не сталкивался с проявлением расизма.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России.

«Выступaя в России, я ни разу не стaлкивался с расизмом. И от моих знaкомых легионеров никогда не слышал ничего подoбного. Мне нравится жить и игрaть в России», — цитирует Клаудиньо ТАСС.

Добавим, что соглашение »Зенита» с 26-летним футболистом истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо провел 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал девять голевых передач.