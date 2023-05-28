Бальде и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Пари НН»

«Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Бальде.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.

Напомним, что после 28 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Пари НН» идет 14-м (26 очков).

В игре первого круга красно-белые победили нижегородскую команду со счетом 2:1.